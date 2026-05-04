El Rei arriba al Palau de Pedralbes per lliurar els Premis Nacionals de Recerca

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha arribat aquest dilluns cap a les 12.30 hores al Palau de Pedralbes de Barcelona, on lliurarà els Premis Nacionals de Recerca 2025.
L'han rebut el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.
Els guardons, dotats amb 30.000 euros cadascun, reconeixen aquells investigadors que destaquen per la seva trajectòria i rellevància internacional en les seves respectives àrees, a més del mèrit de persones de menys de 40 anys que hagin aconseguit assoliments destacats.