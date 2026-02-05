La rehabilitació del Vapor Cortès de Terrassa (Barcelona), finalista del Premi Mies van der Rohe

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
La rehabilitació del Vapor Cortès-Prodis 1923 de Terrassa, obra d'H Arquitect, és una de les cinc finalistes en la categoria arquitectura dels Premis d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premis Mies van der Rohe (Premis Eumies), ha informat la Comissió Europea aquest dijous en un comunicat.
Els altres finalistes d'aquesta categoria són el Palais des Expositions de Charleroi (Bèlgica), d'AgwA i Jan de Vylder Inge Vinck; Lot 8 LUMA d'Arles (França), d'Atelier Luma, BC arquitects & estudis i Assemble; Josephine Baker - Centre esportiu i cultural Marie-Jose Perec de la Bouëxière (França) i el mMercat Gruz de Dubrovnik (Croàcia).
En la categoria emergent els finalistes són el Centre Cultural Multiservei Le Foirail de Laguiole (França) i els espais temporals per al Teatre Dramàtic Nacional d'Eslovènia, a Ljubljana.
Els Premis Eumies s'atorguen a obres arquitectòniques individuals que demostren excel·lència en termes conceptuals, socials, culturals i tècnics, i el guardó a la categoria arquitectura s'enfila a 60.000 euros i l'emergent a 30.000 euros.
Després d'anunciar les obres finalistes, a l'abril s'anunciaran les guanyadores i el lliurament de premis tindrà lloc durant el mes de maig al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.