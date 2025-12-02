Rego veu "urgent" la llei de protecció de la identitat digital dels menors

Fernando Sánchez - Europa Press
Està convençuda que el Govern central finalitzarà la legislatura "malgrat el clima" i la correlació de forces
BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha qualificat aquest dimarts d'"urgent" que s'inclogui en l'àmbit normatiu espanyol la llei de protecció de la identitat digital dels menors i ha afirmat que el seu ministeri treballa amb un calendari que pretenen que sigui el més curt possible, textualment.
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press ha explicat que és "profundament transversal" la preocupació de totes les famílies de l'Estat davant el 'sharenting' --compartir fotos, videos i informació sobre els fills en les xarxes socials-- i ha dit que, després de reunir-se amb grups d'experts, han rebut més de 1.200 aportacions per a la futura llei.
"Recomanaria no compartir imatges dels nostres fills i filles en general. Jo també soc mare", ha dit, després d'assegurar que aquestes situacions l'impacten com qualsevol mare o pare.
"Tampoc no n'hem estat conscients fins ara ni teníem identificats els riscos. Lluny de culpabilitzar-nos, cal intentar a partir d'ara tenir una certa cura", ha afegit.
Ha afirmat que la futura norma pivotará sobre tres eixos: l'acompanyament a les famílies per tenir eines sobre els riscos, la regulació sobre la monetització vinculada a la imatge del menor --bé sigui en l'entorn familiar, escolar, esportiu o del lleure-- i l'exigència a les plataformes i a la indústria de no fer "caixa" amb la imatge dels menors.
Ha expressat que "en les pròximes setmanes" arribarà al Congrés l'ampliació de la llista de supòsits que recull la llei de protecció a la infància contra la violència (Lopivi), entre els quals ha situat l'assetjament escolar tant als centres com de manera digital.
VIABILITAT DE LA LEGISLATURA
Preguntada per si considera que el Govern central finalitzarà la legislatura, s'ha mostrat convençuda que sí "malgrat el clima i la correlació de forces que hi ha", més enllà del soroll de la dreta i l'extrema dreta, en les seves paraules.
"A mi m'encantaria sentir, tot i que fos alguna mesura, que tingués a veure amb l'avenç dels drets, amb l'avenç de les idees i del programa i de l'ampliació del benestar del país per part de la dreta", ha lamentat.