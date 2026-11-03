Registren alertes falses de bomba en set vols europeus, un dels quals aterra a Múrcia

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Set vols europeus han registrat amenaces falses de bomba al llarg d'aquest dimarts al matí, fet que ha obligat les autoritats de Polònia, Itàlia, Bulgària i Espanya a activar els dispositius de seguretat. Cinc d'aquests vols corresponien a aeronaus de la companyia Ryanair.
En el cas d'Espanya, l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia ha activat els protocols per una alerta en un avió de Ryanair provinent de Manchester. Després de desallotjar l'avió i de la inspecció dels TEDAX s'ha comprovat que no hi havia explosius a bord.
Dos avions més afectats havien sortit cap a Varsòvia després d'enlairar-se de Londres i Copenhaguen. "L'amenaça de bomba s'ha cancel·lat a les 12.21 hores. Després de la intervenció dels serveis corresponents, l'Aeroport de Varsòvia/Modlin ha reprès la normalitat", han indicat.
En el cas de Bulgària, el Ministeri d'Interior ha informat que dos avions amb destinació a Sofia provinents de Bèrgam i Dublín havien rebut dos avisos. Després d'aterrar, han estat inspeccionats per la Unitat Especialitzada de Lluita contra el Terrorisme sense trobar cap explosiu.
Així mateix, un avió que ha sortit de Dublín i un altre de Lisboa s'han hagut de revisar a l'Aeroport de Fiumicino, a Roma, sense cap troballa rellevant, tot i que les Forces Aèries italianes s'han vist obligades a desplegar dues aeronaus per escortar un dels avions sospitosos.
En total, cinc dels set vols eren de la companyia aèria irlandesa Ryanair, mentre que el sisè de la polonesa LOT (el que volava de Londres a Varsòvia) i el setè, de l'escandinava SAS (que ha sortit de Copenhaguen amb destinació a Varsòvia). Tots els casos han resultat ser falsos.