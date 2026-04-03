El Registre català de violències a alumnes rep 5.161 casos de bullying en el que va de curs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El Registre de Violències contra l'Alumnat (Reva) de Catalunya ha rebut 5.161 casos de possibles situacions de bullying des que va començar aquest curs 2025-2026, segons dades de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, facilitats a Europa Press.
En el que va de curs, hi ha hagut un total de 5.331 possibles situacions de violència en l'àmbit escolar, on la més freqüent és el bullying, amb 1.718, seguida del maltractament a la infància i la violència masclista exercida per adults.
D'altra banda, hi ha 720 de maltractament a la infància; 573 possibles situacions d'agressió amb o sense armes; 395 de violència masclista exercida per un adult; 377 possibles situacions de violència masclista entre alumnes; 165 d'odi i discriminació entre l'alumnat; i 12 d'odi i discriminació exercit per un adult.
Consten 6 situacions per violència masclista per matrimonis forçats i 1 per mutilació; hi ha 715 que se situen en la categoria 'altres' i 649 que són casos sense situació assignada.
"LES VIOLÈNCIES IMPACTEN EN LA SOCIETAT"
En declaracions a Europa Press, la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat de la Generalitat, Susana Tarapiella, assegura que les dades del Reva "són la mostra que les violències impacten en la societat i, alhora, a l'escola com a part inherent de la mateixa societat".
També creu que demostra que el fet que hi hagi més detecció cada any és "per a una major sensibilització de la societat i dels centres educatius d'aquest fet".
Tarapiella creu que les dades, al mateix temps, evidencien que cal "seguir treballant de la mà de les direccions i dels docents davant dels casos d'assetjament escolar".
ALTRES CURSOS
Durant el curs 2024-2025, es van registrar 1.704 possibles situacions de bullying; 1.138 de maltractament a la infància; 899 de violència masclista exercida per un adult i 532 entre alumnat; 228 d'odi i discriminació entre alumnat i 21 exercida per un adult; 9 d'agressió amb o sense armes; 2 de violència masclista per mutilació; 1 de violència masclista per matrimonis forçats; i 929 de 'altres' i 601 que no tenien una situació assignada.
En el 2023-2024, va haver-hi 634 possibles situacions d'assetjament escolar; 408 de maltractament a la infància; 168 de violència masclista entre alumnes i 137 de l'exercida per un adult; 54 d'odi i discriminació entre alumnes i 11 per un adult; 238 de 'altres' i 112 casos sense situació assignada; i en aquest curs no consten possibles situacions de violència per mutilació, matrimoni forçat o agressió amb o sense armes.
En els últims tres cursos, s'han registrat 4.056 possibles situacions de bullying (30,83% del total de tipus de violència); 2.266 de maltractament a la infància (17,22%); 1.431 de violència masclista exercida per un adult (10,88%) i 1.077 entre alumnes (8,19%); 447 d'odi i discriminació entre alumnat (3,4%); 582 d'agressió amb o sense armes (4,42%); 44 d'odi i discriminació per un adult (0,33%); 7 per matrimoni forçat (0,05%) i 3 per mutilació (0,02%); 1.882 de 'Uns altres' (14,3%) i 1.362 casos sense situació assignada (10,35%).
La comparativa per cursos mostra que en el que va del 2025-2026 el Reva ha rebut un total de 5.161 casos; en el 2024-2025 van ser 5.846; i en el 2023-2024, 1.686, la qual cosa suma un total de 10.566 casos en els últims tres cursos, inclòs l'actual que acaba de començar el seu segon trimestre; i en total els tres cursos sumen 12.693 casos.