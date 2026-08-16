Registrat un sisme de magnitud 3,1 amb epicentre a Armilla (Granada)

GRANADA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 3,1 amb epicentre a Armilla (Granada) s'ha sentit durant la matinada d'aquest diumenge, sense que constin danys personals, segons ha informat el Servei d'Emergències 112 d'Andalusia.
Les mateixes fonts han assenyalat que s'han rebut trucades des de Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares i Armilla, i han demanat extremar la precaució i seguir els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos.
El tremolor s'ha registrat a les 4.40 hores, amb una profunditat de set quilòmetres, segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).
El nou sisme s'ha produït un dia després del terratrèmol de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat d'Alhendín, que es va fer sentir àmpliament entre la població durant la matinada d'aquest dissabte.