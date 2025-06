Registrades 2 denúncies per presumpta pederàstia d'un monitor a alumnes de Riells i Viabrea

Els Mossos tenen oberta la investigació davant possibles nous casos

GIRONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han sumat aquest divendres una altra denúncia d'una família per un presumpte cas de pederàstia a alumnes d'un col·legi de Riells i Viabrea (Girona) per part d'un monitor mentre estaven de colònies, i ja són dues des que la primera família va denunciar els fets aquest dimecres, informen fonts policials a Europa Press.

Les mateixes fonts mantenen que s'ha obert una investigació per esclarir-ne les causes, ja que la policia té coneixement que hi podria haver més denúncies relacionades amb aquest cas.

Un grup d'alumnes de primària de l'escola El Bruc de la localitat gironina se'n va anar de colònies la setmana passada i un monitor hauria abusat presumptament d'algun dels alumnes, convencent-los de despullar-se per fer-los fotos a través d'un joc.

Les primeres a denunciar-ho van ser unes menors que es van queixar a docents de l'escola, però el centre no ho va denunciar d'entrada i a més van tornar a portar de colònies a més alumnes d'altres cursos.

EDUCACIÓ

Per un altre costat, la conselleria d'Educació i FP de la Generalitat va defensar haver activat "tots els protocols" davant el presumpte cas de pederàstia.

A més, fonts del departament van confirmar a Europa Press que el director i el cap d'estudis del centre van dimitir, i els responsables de Serveis Territorials d'Educació i FP es van desplaçar aquest dimecres al col·legi per atendre a les famílies.