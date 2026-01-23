Regina Rodríguez Sirvent publicarà al març 'Crispetes de matinada', la seva nova novel·la

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Regina Rodríguez Sirvent publicarà el 24 de març 'Crispetes de matinada', la seva nova novel·la, que edita La Campana en català i Suma de Letras en castellà.
És la primera obra de l'autora després de l'èxit de 'Les calces al sol' del 2023, publicada per les mateixes editorials, que ha venut més de 100.000 exemplars i té una adaptació cinematogràfica en marxa, informa el grup editorial Penguin Random House en un comunicat d'aquest divendres.
'Crispetes de matinada' narra la història de la Rita, una escriptora que fa 8 anys que intenta escriure una novel·la, però que viu encadenant "feines precàries i entrepans de fuet", amb la sensació constant de no pertànyer enlloc.
Tot canvia quan, en una "Barcelona vibrant de nits interminables", coneix persones que, com ella, necessiten trobar la il·lusió i que li faran descobrir el poder infrangible de l'amistat i de l'amor.
Es tracta d'una novel·la "hilarant i emotiva" sobre el descobriment d'una vida pròpia i d'un lloc al món.