Refugees Welcome España obrirà un pis a Barcelona per a persones desplaçades

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Refugees Welcome España obrirà aquesta tardor un pis al barri de Sants de Barcelona on viuran dues persones desplaçades i una de local en un model de convivència horitzontal que pretén crear "xarxes i vincles entre persones desplaçades i la comunitat local", informen aquest dijous en un comunicat.
Per l'entitat, aquesta convivència no només facilita un "espai segur i de suport per a qui ha patit l'exili o el desarrelament", sinó que també permet que persones locals participin activament en el procés d'acollida, els qui actuen de nexe entre els desplaçats i el nou entorn.
A més a més, apunten que el pis no només serà un espai privat, sinó que volen que sigui un punt de trobada on es puguin organitzar activitats comunitàries com compartir menjar, intercanvis culturals, tallers o converses informals.
VOLEN RECAPTAR 6.600 EUROS
Incideixen que volen recaptar 6.600 euros abans del 30 de setembre per habilitar l'espai, garantir el mobiliari i cobrir les despeses bàsiques.
Fins aquest dijous al migdia, l'associació ha rebut un total de 56 donacions que sumen un total de 2.685 euros, les quals es poden fer a través del seu web.