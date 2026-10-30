Reediten en vinil l'àlbum 'Bordell' d'Umpah-Pah 30 anys després de la seva dissolució

GIRONA 30 oct. (EUROPA PRESS
El segell Montgrí ha reeditat en vinil l'àlbum 'Bordell' del grup gironí Umpah-Pah, coincidint amb el 30è aniversari de la dissolució de la banda, informa aquest divendres la discogràfica en un comunicat.
El disc es va publicar el 1994, l'últim enregistrament que el grup va signar en català i que prosseguia el camí iniciat per àlbums com 'Raons de pes' i 'Bamboo Avenue'.
L'àlbum de la banda liderada per Adrià Puntí incloïa temes com 'Un joc d'ous (Des de la plaça Gomila) - ', 'Novembre', 'Set de nit', '903', 'Escac i mat' o una interpretació de 'Lau Teilatu' dels bascos Itoiz.