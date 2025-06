Redondo vol una "immensa majoria" de l'arc parlamentari per tirar endavant la llei d'abolició a la prostitució

"Absolutament tots els membres del Parlament estan en contra de l'esclavitud cap a les dones", ha assegurat

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, vol aconseguir una "immensa majoria" de l'arc parlamentari per tirar endavant la llei per abolir la prostitució.

"Hem d'aconseguir una immensa majoria de l'arc parlamentari que estigui a favor de la dignitat de les dones, a favor del respecte cap a les dones i a favor de la igualtat de drets", ha assegurat la ministra.

Així ho ha posat de manifest Redondo en una entrevista a Europa Press davant de la bateria de mesures que prepara el seu departament contra el masclisme, entre les quals s'inclourà un avantprojecte de llei per abolir la prostitució. Segons va avançar la ministra aquesta setmana, la seva intenció és presentar-la al setembre davant del Consell de Ministres.

L'anunci de la ministra arriba després de conèixer-se àudios entre l'exministre José Luis Ábalos i el que va ser el seu assessor, Koldo García Izaguirre, en els quals parlen d'intercanviar-se dones.

Precisament, per tirar endavant la llei contra la prostitució al Congrés, el Govern central necessitarà el suport d'Ábalos. Preguntada per això, Redondo ha dit que no creu "que sigui el problema en aquesta qüestió". Sobre l'exministre, ha afegit que ha tingut una trajectòria personal "discutible", a més de "rebutjable completament i condemnable" per a ella.

Quant a la bateria de mesures contra el masclisme que prepara el Ministeri d'Igualtat, la ministra ha concretat que insistiran en la terceria locativa. "Cal penalitzar qui s'aprofita i està convertint la prostitució en un gran negoci, en un negoci molt lucratiu", ha indicat.

En aquest sentit, ha explicat que "pràcticament diàriament" es produeixen batudes contra la prostitució i s'alliberen "dones sotmeses", però, no obstant això, hi ha "molt poques" condemnes de proxenetisme, de traficants de dones. "Per tant, cal reforçar penalment qui es lucra de la prostitució. També, per descomptat, qui consumeix prostitució i paga per aquesta indignitat i exerceix violència sobre les dones, per descomptat", ha assenyalat.

Si bé ha precisat que, davant d'una situació de prostitució, és "essencial" que es puguin oferir "alternatives dignes, alternatives d'ocupació, d'inserció social, d'inserció cultural, educativa", a aquestes dones en situació de prostitució. "Crec que, si hi ha alternativa, cap dona tria lliurement ser prostituïda, crec que no existeix aquesta realitat, o en un percentatge molt i molt petit. Per tant, la immensa majoria, davant d'una alternativa, s'aferrarà a aquesta alternativa de vida lliure i de respecte a si mateixa i als drets", ha recalcat.

Així mateix, la ministra s'ha referit al consumidor de la prostitució i ha dit que també cal treballar en les masculinitats. En aquesta línia, ha afegit que els joves tenen "l'oportunitat" de ser "homes millors" i "abraçar una masculinitat que no sigui tòxica, que no se sostingui sobre la violència i sobre l'exercici de la dominació cap a les dones". "Crec que aquesta és una faceta que hem de treballar especialment en la llei. És a dir, el consumidor de prostitució, per què ho fa? I hem de ser capaços d'entendre i també d'oferir alternatives", ha subratllat.