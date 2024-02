Redondo i Verge coincideixen a revisar el Pacte contra la Violència i a homologar criteris

Defensen que els jutges tinguin formació sobre violència masclista per no "revictimitzar"



BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, han coincidit en la necessitat de revisar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i tenir uns "criteris homologables" a tot Espanya per al recompte de casos de violència masclista.

Redondo ho ha declarat als periodistes aquest divendres a Barcelona després de mantenir amb Verge una reunió "realment important" que ha servit per compartir i conèixer projectes sobre igualtat que estan funcionant.

La ministra ha remarcat que el Govern central té la voluntat de revisar el Pacte contra la Violència de Gènere i mantenir la col·laboració amb les autonomies, i ha cridat a continuar impulsant iniciatives en igualtat: "A mesura que avancem en igualtat, avançarem en democràcia".

TÀNIA VERGE

Tània Verge ha considerat necessari reforçar el Pacte contra la Violència de Gènere amb un augment de recursos i les "millores pertinents", i també ha instat a que es reconegui la violència econòmica i a que es desplegui la llei contra les violències sexuals.

A més a més, ha defensat enfortir la formació en perspectiva de gènere i contra les violències masclistes entre magistrats i jutges a tots els jutjats i alts tribunals, "perquè no es produeixin violències en els processos judicials i no revictimitzar les víctimes", cosa en la qual Redondo s'ha mostrat d'acord.

FEMINICIDIS

La ministra i la consellera també han abordat la necessitat de tenir criteris homologables a tot Espanya per comptabilitzar els casos de violència de gènere, ja que des del 2023 es compten les dones assassinades per les seves parelles i exparelles a Espanya però, segons Redondo, "les noves realitats obliguen a replantejar els criteris".

Verge ha destacat que Catalunya fa un recompte des del 2018 de tots els feminicidis, no només en l'àmbit de la parella, i ha insistit a harmonitzar els registres: "Estic segura que ens entendrem i trobarem la manera d'homogeneïtzar-ho".

La consellera també ha recordat que aquest any hi ha hagut 5 feminicidis a Catalunya (l'últim dijous a Olot, Girona) i 132 en l'última dècada, i ha afegit que el Govern està acompanyant la família i l'entorn de la víctima d'Olot i que la voluntat és "no deixar passar cap forma de violència".

EQUITAT MENSTRUAL

En la reunió també han parlat de la iniciativa de Catalunya per garantir el dret a l'equitat menstrual universal, que s'engegarà "de manera imminent" i que consisteix a distribuir productes menstruals reutilitzables a totes les farmàcies.

Verge ha dit que la pobresa menstrual afecta el 23% de les catalanes i que un 44% està fent servir productes que no són de la seva preferència perquè no els poden pagar, i ha tornat a reclamar l'"IVA zero" en productes menstruals, especialment els reutilitzables.