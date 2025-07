Redondo i Menor visiten un centre de polítiques feministes a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, han visitat aquest dissabte La CIBA, un espai municipal pioner en polítiques feministes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informa l'Ajuntament del municipi en un comunicat.

Totes dues han acudit primer a l'Ajuntament, on han signat en el Llibre d'Honor, i després, amb l'alcaldessa de la ciutat, Mireia González, s'han traslladat a La CIBA, on han fet un recorregut per les instal·lacions han participat en un taller de noves masculinitats amb joves de la ciutat.

L'equipament de La CIBA ha celebrat aquesta primavera el seu cinquè aniversari com a espai de referència consolidat a la innovació de les polítiques d'igualtat, participació, formació i serveis per a la ciutadania.

L'any passat, 13.730 persones van participar en unes 200 activitats que es van organitzar o van fer servir serveis com MenudaCIBA, cangur gratuït per a nens i famílies; els itineraris formatius; l'espai de coworking; o el servei d'atenció i acompanyament a dones i menors en situació de violència masclista.

La CIBA acull activitats i propostes com ara jornades, tallers, presentacions de llibres, concerts, representacions teatrals, conferències, debats o activitats de recuperació de la memòria històrica de les dones; moltes d'elles, en col·laboració amb entitats locals o institucions i organitzacions d'arreu del país.