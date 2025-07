Redondo insta a defensar els drets LGTBI com a "eix i dic de contenció enfront de l'ona ultra"

Collboni creu que "ara és més important que mai" tenir consciència del que s'ha aconseguit

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha cridat aquest divendres a seguir defensant els drets del col·lectiu LGTBI com a "eix i dic de contenció enfront de l'ona ultra" de l'actualitat, i ha apostat per avançar en una societat més compromesa on els drets estiguin en el centre.

Ho ha dit en l'acte de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya pel 20 aniversari del matrimoni igualitari a Espanya, celebrat en el Centri LGTBI de Barcelona, junt amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor.

Ha posat en valor l'aprovació de la llei del matrimoni igualitari en 2005, que ha permès que, fins a l'actualitat, s'hagin celebrat 76.000 matrimonis; i flama a defensar els drets de totes les persones: "Davant d'aquest reaccionarisme que pretén retornar-nos a l'armari, a la foscor, a la vergonya, a aquestes lleis terribles de vagues i maleantes que ens avergonyeixen avui".

Redondo ha defensat que la celebració del World Pride 2030 sigui a Barcelona, per ser una ciutat que abraça la diversitat i és acollidora: "Estic convençuda que serà així, que ha de ser així, perquè què millor que aquesta ciutat de l'orgull i que ha barallat tant des de 1977 amb aquelles primeres manifestacions de l'orgull".

Ha contrastat el model de Catalunya, d'obertura i avanç de drets i igualtat, enfront del d'altres comunitats autònomes, com Madrid i la Comunitat Valenciana --assenyala--, amb lleis que "pretenen restringir i tornar a temps passats" i que diu que les portaran al Tribunal Constitucional (TC) per defensar la llibertat.

Finalment, ha assenyalat la importància que els joves "no es deixin enganyar" amb els discursos d'odi i bulos en xarxes socials, i creu que és important que coneguin el passat i a on es pot tornar, diu textualment, si no es defensen els drets.

COLLBONI I MENOR

Collboni ha destacat la lliçó dels homes i dones que van aconseguir l'aprovació del matrimoni igualitari fa 20 anys i assenyala que "ara és més important que mai el compromís i tenir consciència del que s'ha aconseguit i del que està en risc".

Ha lamentat que hi ha molta gent que "de forma frívola i irresponsable comença amb broma i comentaris de microhomofòbia o microtransfòbia" i que això va creant un discurs i missatge que es difon en xarxes socials, i flama als joves a ser conscients d'això i que s'ha de mantenir la llibertat aconseguida.

Per la seva banda, Menor ha posat en valor el sentiment d'orgull com a país que es va viure amb l'aprovació de la llei del matrimoni igualitari en 2005 i insta a "donar resposta a l'avanç de la ultradreta i els discursos negacionistes de drets".

"Dir-los que l'ampliació de drets no fa mal a ningú, va en benefici de tots", i ha recalcat la importància de treballar perquè l'agenda de drets continuï avançant i per una societat on totes les persones càpiguen.

PLATAFORMA

El president de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, Alberto Martín, ha celebrat que es compleixin 20 anys d'aquesta conquesta històrica, en les seves paraules, i que s'hagi vist "com els discursos apocalíptics de la fi de la família tradicional no s'han complert"; i ha recordat al polític i activista Pedro Zerolo.

A l'acte, que ha presentat Sharonne, han assistit el director general del Ministeri d'Igualtat, Julio del Valle; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz; el comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de Barcelona, Javier Rodríguez; i la directora de l'Àrea Social de Pride Barcelona, Maria Giralt.