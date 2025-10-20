Reddis i Fundació La Caixa continuaran donant suport a entitats socials del Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Privada Reddis i la Fundació La Caixa han renovat el seu conveni de col·laboració per brindar suport a les entitats socials del Baix Camp (Tarragona) dedicades a millorar la vida de les persones més vulnerables del territori.
Mitjançant aquest acord, el 2025 s'han pogut impulsar projectes solidaris com el Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona, la Fundació Sant Fructuós i l'Associació Diversitat en Acció de Reus (Tarragona), expliquen en un comunicat aquest dilluns.
D'aquesta manera, Reddis i La Caixa allarguen el compromís iniciat fa més d'una dècada amb l'objectiu de canalitzar ajuts que responguin a les necessitats socials d'aquesta zona gràcies a l'àmplia xarxa d'oficines de CaixBank.