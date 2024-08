Recuperen una obra d'art del segle XVIII valorada en 15.000 euros que va ser robada a un particular a Àvila

ÀVILA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni pel robatori amb força d'una obra d'art a la localitat d'Aldealabad-Padiernos (Àvila), que està valorada en 15.000 euros, i que ha passat per Barcelona, Madrid o Zamora abans de recuperar-la.

Es tracta d'un quadre de la Immaculada Concepció envoltada d'àngels de l'escola sevillana del segle XVIII i l'obra d'art va ser robada al domicili d'un particular el 2022, segons informa la Guàrdia Civil a través d'un comunicat.

A finals de l'any 2022 la Benemèrita va tenir coneixement del robatori d'un quadre de la Immaculada Concepció envoltada d'àngels de l'escola sevillana del segle XVIII al domicili d'un particular, a més de diversos objectes de valor.

L'obra sostreta té una valoració econòmica aproximada d'uns 15.000 euros, per la qual cosa els investigadors han seguit durant dos anys diferents indicis que han permès esbrinar que el quadre robat havia estat a Barcelona, Madrid i Zamora, fins i tot en mans de diverses persones dedicades a la compravenda il·legal d'antiguitats.

Així mateix, els agents han concretat que després del robatori a Aldealabad-Padiernos, el quadre es va vendre en el mercat de tèxtils i basar que s'estableix els divendres al recinte firal de la plaça de toros d'Àvila.

Finalment, la Guàrdia Civil va obtenir la identitat de l'últim comprador del quadre, el qual actualment l'estava restaurant a Madrid, per la qual cosa es va intervenir per posar-lo a disposició judicial i posteriorment es va entregar al seu legítim propietari.

L'autor del robatori va ser localitzat viatjant en un vehicle per la localitat de Muñogalindo (Àvila) amb un conductor que va donar positiu en la prova de drogues i al qual se li va confiscar una dosi de cocaïna. A més, aquest conductor estava fent un servei de transport de viatgers com a taxista sense estar en possessió del títol habilitant corresponent, per la qual cosa va ser proposat per tres sancions administratives per diverses infraccions.

L'acompanyant va ser detingut i va passar a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni pel robatori de l'obra d'art. La investigació ha estat duta a terme per agents del cos de la Guàrdia Civil de Muñogalindo i del cos de Cabezas del Villar (Aávila).