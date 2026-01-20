Recuperen els tres cadàvers atrapats al tren Alvia accidentat a Adamuz (Còrdova)

Joaquin Corchero - Europa Press
ADAMUZ (CÒRDOVA), 20 (EUROPA PRESS)
Els tres cadàvers que encara hi havia a l'interior del tren Alvia accidentat a Adamuz (Còrdova) que es va precipitar per un talús de quatre metres, amb almenys 41 morts, ja han estat recuperats pels equips de rescat que actuen a la zona, tot això aquest dimarts al matí.
Així ho han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del dispositiu, tot això després que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagués confirmat aquest mateix dimarts que encara hi havia tres cossos a l'interior de l'Alvia sinistrat i que va caure per un talús de quatre metres, pendents de l'extracció amb l'ús de maquinària pesanda.
Segons el recompte de l'executiu, després de l'accident s'han localitzat 41 cadàvers, incloent aquests tres últims cossos de l'Alvia, però només s'ha completat la identificació d'una quarta part de les víctimes i es mantenen 43 denúncies per desaparicions.