Recuperat el servei parcial de Rodalies a l'R2Sud, R4, R3 i R1 però tallat a les altres línies

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Les línies de Rodalies R2Sud, R4, R3 i R1 han recuperat parcialment el seu servei durant el matí d'aquest dimecres encara que a les altres línies (R2, R7, R17, R16, R15, R14, R13, RG1, RT1, RT2, RL3 i RL4) segueixen sense circular trens, a excepció de la R8, que circula sense afectacions.
En concret, a l'R1 hi ha circulació entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Blanes (Girona) fora del seu horari habitual; a l'R2 Sud se circula per via única entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per una incidència en la infraestructura derivada de les intenses pluges d'aquest dimarts encara que es manté el servei ferroviari entre Cunit (Tarragona) i Barcelona Estació de França, informa Rodalies en el seu web.
A l'R3 se circula amb afectacions entre La Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) i a l'R4 hi ha combois entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona Sants.
En els altres trams de les línies que han recuperat el seu servei de forma parcial s'ofereix servei alternatiu per carretera o es recomanen autobusos particulars que fan un recorregut similar al del tren.
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha explicat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que el servei ferroviari no ha arrencat aquest matí perquè aquesta matinada Rodalies ha rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes en el qual informaven que no podien assegurar que els trens sortissin al matí i ha sostingut que s'està "davant d'un conflicte laboral".