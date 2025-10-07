Recuperat el servei a l'R3 entre La Garriga i Vic (Barcelona) després d'interrompre's 20 minuts

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei de l'R3 de Rodalies entre La Garriga i Vic (Barcelona) s'ha recuperat aquest dimarts sobre les 8.24 hores després de 20 minuts d'interrupció.
La interrupció s'ha produït aquest dimarts sobre les 8.02 hores arran d'una incidència que ha afectat a la senyalització i s'ha recuperat al voltant de les 8.24 hores, ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest tram no estava afectat pel macrotall a la línia que comença aquest dimarts i que es preveu que duri 16 mesos, uns treballs per desdoblar la via entre Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona).