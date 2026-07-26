Recuperat el servei de l'R2, R2 Nord i R11 després de reparar-se l'esvoranc a Montcada (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies s'ha recuperat aquest diumenge després de la reparació de la infraestructura per la foradada a Montcada i Reixac (Barcelona), informa Renfe en un comunicat.
La incidència registrada dimecres passat interrompia la circulació entre Montcada i Sant Andreu (Barcelona) i Renfe va realitzar marxes exploratòries sense viatgers aquest dissabte per verificar l'estat de la infraestructura i garantir la seguretat després que Adif finalitzés les tasques de reposició del terreny.
Malgrat la recuperació de la circulació, Renfe ha establert una limitació temporal de velocitat en el punt afectat.
Segons va informar Adif aquest dissabte l'auscultació realitzada a les infraestructures ferroviàries i en els habitatges de l'entorn constaten que des del dimecres fins a aquest dissabte no s'ha produït cap tipus de moviment o alteració del terreny, ni a la plataforma de via ni a les estructures dels edificis propers a la zona afectada.
Adif va intervenir per assegurar el terreny mitjançant el farciment de la paret inferior del pou mitjançant 365 m3 de formigó i va iniciar els treballs per cobrir l'esfondrament, i una vegada estabilitzat el fons del pou, es van posicionar fins a dues bombes en la proximitat de la zona de l'enfonsament abocant 1.930 m3 de morter.