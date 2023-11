BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha informat aquest dimarts que s'ha recuperat parcialment el servei dels telèfons 112, 012 i 061 després de quedar afectats per una incidència.

En un missatge a través de la xarxa social X, recollit per Europa Press, han assegurat que treballen per resoldre-la i s'han disculpat "per les molèsties".

Per la seva banda, fonts del telèfon 112 han demanat a la ciutadania que facin servir el 112 i el 061 en "casos d'urgència".