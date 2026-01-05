Recuperades les línies R2, R2 Nord i R2 Sud entre el Prat, Gavà i l'Aeroport de Barcelona després del tall

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha recuperat el servei de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud entre les estacions del Prat de Llobregat i Gavà i en sentit invers del Prat a l'Aeroport de Barcelona (Barcelona) aquest dilluns cap a les 10.20 hores després de més d'una hora de tall.
La incidència s'ha produït per una avaria en la senyalització de l'estació del Prat (Barcelona) i els tècnics d'Adif han reparat "parcialment" l'avaria a la infraestructura, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Malgrat la recuperació parcial del servei, es mantindrà un transport alternatiu amb 8 autobusos que cobriran el trajecte entre les estacions de Bellvitge i Gavà (Barcelona).
SITUACIÓ DE L'R2 SUD I L'R2 NORD
A l'R2 Sud circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i l'estació de França (Barcelona) amb parada a totes les estacions i els regionals del corredor sud poden incrementar el temps de viatge.
A l'R2 Nord hi ha una "recuperació progressiva" dels serveis que comencen o acaben el recorregut a l'Aeroport de Barcelona.