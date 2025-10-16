Recuperada la tensió a l'R4 entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca (Barcelona)

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La tensió en el tram de l'R4 de Rodalies entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès (Barcelona), que ha obligat a tallar el servei sobre les 7.49 hores d'aquest dijous, s'ha recuperat al voltant de les 8.15 hores.
Fonts de Renfe han informat a Europa Press que la circulació s'ha reprès sobre les 8.21 hores en un incident que ha deixat atrapats a 80 passatgers en un comboi parat entre ambdues estacions.
Arran de l'incident, Protecció Civil havia activat la prealerta del pla Ferrocat.