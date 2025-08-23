Recuperada parcialment la circulació de la R3 entre Montcada Bifurcació i La Garriga (Barcelona)

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies de Catalunya entre Montcada Bifurcació i La Garriga (Barcelona) s'ha recuperat parcialment després que aquest dissabte cap a les 15.40 hores quedés interrompuda per una incidència a la infraestructura.
El tram entre Les Franqueses del Vallès i Granollers Canovelles segueix interrompuda i compta amb un servei alternatiu per carretera entre Les Franqueses del Vallès i Granollers Centre, on es disposa d'un enllaç amb la línia R2 Nord, informa Rodalies en diversos missatges a X recollits per Europa Press.
Tècnics d'Adif segueixen treballant en la resolució de la incidència i Protecció Civil ja ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat que havia activat per aquest tall de circulació.