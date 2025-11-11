Recuperada l'R4 de Rodalies entre Torre Baró i la Sagrera (Barcelona) després del tall

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'R4 de Rodalies entre Torre Baró i la Sagrera (Barcelona) ha recuperat el servei aquest dimarts sobre les 8.04 hores després del tall provocat a les 7.18 hores.
El motiu de la interrupció es devia a una incidència tècnica en la infraestructura a l'estació de Bifurcació Vilanova (Barcelona), ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'afectació ha obligat als trens de l'R1 de Rodalies a desviar-se per Passeig de Gràcia i durant prop d'una hora no han parat en les estacions d'Arc de Triomf ni de Plaça Catalunya (Barcelona).