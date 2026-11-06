Publicat 06/11/2026 17:20

Recuperada l'R4 entre Gelida i Sant Sadurní (Barcelona) després de l'incendi en un tren de mercaderies

Archivo - Diversos trens de Rodalies
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La línia R4 de Rodalies s'ha restablert aquest divendres a les 17.00 entre les estacionis de Gelida i Sant Sadurní (Barcelona) després del tall de circulació per l'incendi d'un tren de mercaderies, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.

El tall s'ha produït al migdia i la locomotora no transportava mercaderies perilloses.

Rodalies ha informat que durant la incidència hi havia 2 trens per hora i sentit des de Manresa fins a Martorell.

Contador

Contingut patrocinat