Recuperada la circulació a tota l'R3 després del tall entre Vic (Barcelona) i Ripoll (Girona)

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La circulació a tota la línia de l'R3 s'ha recuperat un cop els tècnics d'Adif han reparat l'afectació en la senyalització entre Vic (Barcelona) i Ripoll (Girona), que ha tallat la línia durant una hora aproximadament aquest dimecres al matí entre les 8.00 i les 9.00 hores.

També s'ha recuperat el servei de la línia entre Ripoll i Puigcerdà (Girona), que des d'aquest dimecres a primera hora es feia de manera alternativa per carretera, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Han afegit que en algunes estacions poden no funcionar correctament els sistemes d'informació i venda per avaries provocades arran de l'apagada elèctrica de dilluns en elements tecnològics de la pròpia xarxa i que els tècnics treballen per substituir les peces malmeses i reparar els danys en el sistema.