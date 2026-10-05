Recuperada la circulació de l'alta velocitat entre La Sagrera i Barcelona Sants

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens d'alta velocitat entre La Sagrera i Barcelona Sants s'ha recuperat aquest dilluns cap a les 11.15 hores després de resoldre's una incidència que ha obligat a suspendre el servei durant 45 minuts, aproximadament.
Així ho ha informat Adif en una anotació a X recollida per Europa Press, si bé la incidència afectava els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
En l'àmbit de Rodalies, els trens de l'R1 i l'R2Nord no funcionen aquest dilluns des de les 11.45 hores en tot el recorregut per les pluges intenses.