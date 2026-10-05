Publicat 05/10/2026 12:26

Recuperada la circulació de l'alta velocitat entre La Sagrera i Barcelona Sants

Archivo - L'entrada d'Estació de Sants
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens d'alta velocitat entre La Sagrera i Barcelona Sants s'ha recuperat aquest dilluns cap a les 11.15 hores després de resoldre's una incidència que ha obligat a suspendre el servei durant 45 minuts, aproximadament.

Així ho ha informat Adif en una anotació a X recollida per Europa Press, si bé la incidència afectava els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.

En l'àmbit de Rodalies, els trens de l'R1 i l'R2Nord no funcionen aquest dilluns des de les 11.45 hores en tot el recorregut per les pluges intenses.

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