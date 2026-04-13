Publicat 13/04/2026 11:43

Es recupera el servei a la línia L6 d'FGC després de tallar-se per una avaria a les instal·lacions

Archivo - Un tren a l'estació de Gràcia d'FGC
BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La línia L6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha recuperat el servei aquest dilluns a les 10.33 hores després de quedar tallada per una avaria a les instal·lacions a les 9.42 hores.

El servei de trens funciona amb normalitat a totes les línies i tots els trens circulen amb la freqüència habitual, ha informat FGC en un missatge a X recollit per Europa Press.

La incidència ha provocat que la freqüència de pas hagi quedat alterada entre les estacions de Sarrià i Plaça Catalunya --recorregut de la línia L6--, en tots dos sentits.

Contingut patrocinat