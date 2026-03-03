Publicat 03/03/2026 08:58

Es recupera l'R11 de Rodalies entre Portbou i Figueres (Girona) després del tall

GIRONA 3 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R11 de Rodalies entre Portbou i Figueres (Girona) s'ha recuperat aquest dimarts sobre les 8.25 hores després del tall provocat per una afectació en els sistemes de senyalització de Figueres.

La línia ha estat tallada més d'una hora, entre les 7.12 hores i les 8.25 hores, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han avisat que s'està treballant per recuperar els horaris i freqüències de pas habituals.

