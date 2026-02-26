Es recupera l'R1 entre Arenys (Barcelona) i Blanes (Girona) després del tall per falta de tensió

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) i Blanes (Girona) s'ha recuperat aquest dijous sobre les 7.56 hores després d'interrompre's el servei per falta de tensió a la catenària.
La incidència s'ha produït durant la realització de treballs aquest dijous des de les 6.46 hores, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el tall s'ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera per als viatgers afectats.