Es recupera l'R1 entre Arenys (Barcelona) i Blanes (Girona) després del tall per falta de tensió

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la línia R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) i Blanes (Girona) s'ha recuperat aquest dijous sobre les 7.56 hores després d'interrompre's el servei per falta de tensió a la catenària.

La incidència s'ha produït durant la realització de treballs aquest dijous des de les 6.46 hores, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Durant el tall s'ha establert un pla alternatiu de transport amb transbords per carretera per als viatgers afectats.

