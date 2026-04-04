El rector de la Universitat de Perpinyà, nou president de la Xarxa Vives

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
El rector de la Universitat de Perpignan Via Domitia (UPVD), Yvan Auguet, és el nou president de la Xarxa Vives d'Universitats, que coordina l'acció conjunta de 21 universitats de territoris de parla catalana.
Auguet pren el relleu de la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro Faure, que fins ara ocupava aquest càrrec d'acord amb el calendari rotatiu de presidències de la xarxa, informa la Xarxa Vives en un comunicat.
El nou president ha expressat el seu agraïment a la institució, i ha defensat el valor de la Xarxa Vives com a espai de coordinació i projecció del sistema universitari.
"Per la Universitat de Perpignan, assumir la presidència de la Xarxa Vives representa una oportunitat per enfortir la cooperació entre territoris i per impulsar amb més força la projecció del talent, la investigació i la cultura compartida que generen les nostres universitats", ha dit.
Auguet estarà acompanyat per Oriol Amat, Eva Alcón (Jaume I), Josep Calbó (UdG) i Amparo Navarro com a vicepresidents en aquesta etapa.