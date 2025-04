El rector de la UB assumeix la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, ha assumit la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats, en relleu del rector de la Universitat de Vic (UVic-UCC), Josep Eladi Baños, que ostentava el càrrec fins ara.

Guàrdia ha destacat que la Xarxa Vives és "un actiu col·lectiu que contribueix a la vertebració del sistema universitari en l'àmbit de la llengua i cultura compartides", i defineix aquesta nova etapa de repte, explica l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

Estarà acompanyat per Oriol Amat, com a vicepresident primer; la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, com a vicepresidenta segona; la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro, com a vicepresidenta tercera; i Baños com a vicepresident quart.