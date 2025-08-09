Recerca i Universitats destaca un any de "projectes estratègics" per estar a l'avantguarda europea

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha valorat el primer any de legislatura de la consellera Núria Montserrat com un període de "projectes estratègics" amb els quals establir les bases perquè Catalunya sigui una de les 50 regions més innovadores d'Europa abans del 2030, informa aquest dissabte en un comunicat.
Ha destacat "la consolidació de grans apostes de país que busquen l'autonomia en sectors estratègics per a Europa", com l'estratègia del Trident Innovador i la IA Factory, donant suport a la proposta liderada pel Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS).
TRIDENT INNOVADOR
El Trident Innovador pretén liderar a Europa en semiconductors i fotònica: és una estratègia sobre tres grans projectes en tecnologies emergents.
Un és l'Innofab, un nou centre de prototipatge i fabricació de microxips d'alt rendiment al parc de l'Alba a Cerdanyola (Barcelona), amb una inversió prevista de 392 milions d'euros.
Un altre és Dare, projecte liderat pel BSC per fer una arquitectura europea oberta de xips (Risc-V) per a aplicacions d'alta computació i IA; i el tercer és PIXEurope, liderat per l'ICFO per crear una línia pilot de circuits integrats fotònics en sectors estratègics, com la salut i telecomunicacions.
IA FACTORY EUROPEA
Quant a IA Factory Europea, es tracta d'impulsar "una intel·ligència artificial sobirana": amb una inversió directa de catorze milions, el departament impulsa una plataforma d'IA oberta i interconnectada amb el supercomputador MareNostrum 5 i el futur hub de computació quàntica.
L'objectiu és posar les capacitats de la IA "al servei del conjunt del sistema productiu i acadèmic", des d'start-ups fins a grans centres de recerca.
RECERCA I FORMACIÓ
La Conselleria també ha destacat l'equiparació dels preus públics dels graus i màsters habilitants, que s'aplicarà en el curs que comença al setembre.
A més ha constatat nous instruments de polítiques públiques per garantir la igualtat i equitat d'accés als estudis i l'establiment d'aliances, també a l'estranger.
Entre els nous instruments ha citat les microcredencials universitàries per a la formació al llarg de la vida (microcreds.cat) i el programa Catalunya Talent Bridge, que pretén atreure investigadors d'excel·lència que estiguin als Estats Units i "puguin veure compromesa la seva llibertat acadèmica o la continuïtat dels seus projectes".