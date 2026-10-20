La recerca i la transferència de la UAB van mobilitzar 160 milions d'activitat econòmica el 2025

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La recerca i la transferència desenvolupades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van generar, el 2025, una activitat econòmica estimada de 160 milions d'euros, segons les dades disponibles més recents i aplicant el multiplicador sectorial de producció de l'Idescat.
El 2025, la UAB i els centres vinculats van obtenir 122,8 milions d'euros de finançament per a recerca, dels quals 104,4 provenien de convocatòries competitives, i 18,3, de vies no competitives, informa la universitat en un comunicat d'aquest dimarts.
En total, es van comptabilitzar 753 convenis per un import de 14 milions d'euros, que connecten "les capacitats científiques de la universitat amb les necessitats d'empreses, administracions i institucions".
A més a més, la UAB va iniciar el 2025 un total de 59 projectes de transferència, i entre 2020 i 2025, va formalitzar 39 llicències o acords de transferència de tecnologia.
Així mateix, la universitat ha impulsat la creació de 33 empreses derivades, que el 2025 van captar 17,7 milions d'euros en inversió o finançament per avançar en el desenvolupament de les seves tecnologies i facilitar-ne l'arribada al mercat.
Per la vicerectora d'Innovació de la UAB i directora de la seva Parc de Recerca, Rosa Maria Sebastián, les dades mostren que la recerca universitària no només contribueix a generar coneixement "sinó que també té efectes directes sobre la competitivitat empresarial, la generació d'ocupació qualificada i la resposta a reptes socials, ambientals, sanitaris i tecnològics".