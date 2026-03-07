La recerca del desaparegut a Llinars (Barcelona) seguirà de nit encara que no n'hi ha indicis

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
La recerca del desaparegut divendres a Llinars del Vallès (Barcelona) seguirà durant la nit de dissabte a diumenge, ajustada a les condicions de llum, i diumenge al matí seguirà amb la quantitat d'efectius que la llum permet.
El sotsinspector de Bombers de la Generalitat Héctor Serrat ha declarat als periodistes poc abans de les 19.00, en el lloc, que durant la nit es passarà dels 45 efectius de la tarda a uns 15 i que no hi ha pistes de l'home: "No hem trobat indicis".
"Un dels objectius era veure si sota la furgoneta hi havia algun indici: desafortunadament no hem trobat res", ha explicat.
Busquen el conductor d'una furgoneta trobada divendres entre la riera Giola i el riu Mogent.
Per la tarda "el focus" de la recerca és entre Llinars i Montornès del Vallès, amb 11 binomis sobre el terreny, gossos i drons, a més d'un helicòpter que ha sobrevolat el riu Mogent, ha dit.