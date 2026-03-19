Una reacció tòxica obliga a desallotjar l'Institut de Microelectrònica de la UAB

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Una reacció tòxica per la barreja de dissolvents orgànics ha obligat a desallotjar l'edifici de l'Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'incident s'ha registrat aquest dijous sobre les 12.40 hores i s'hi han desplaçat 7 dotacions de Bombers, entre elles la Unitat de Riscos Tecnològics.
L'edifici, on hi havia unes 200 persones, ha estat desallotjat sense cap ferit.