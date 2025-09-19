BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'artista britànica Raye actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de febrer dins la gira This Tour May Contain New Music, informa aquest divendres la promotora Live Nation en un comunicat.
Raye acaba de publicar el single 'Where is my husband', primer avançament del seu segon àlbum, que es publicarà el 2026, que la cantant va estrenar en el Festival de Glastonbury (Regne Unit).
El concert de Barcelona s'inclou entre les 40 dates que l'artista ha anunciat entre gener i maig del 2026 a Europa i l'Amèrica del Nord, en què estarà acompanyada de les seves germanes Absolutely i Amma, i les entrades es posaran a la venda el 25 de setembre, amb una prevenda el 23.