'Ravalejar' de Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta, seleccionada per a la Berlinale Special Series

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La sèrie 'Ravalejar', creada per Pol Rodríguez i dirigida per Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta, ha estat seleccionada per participar en l'apartat Berlinale Special Series del Festival Internacional de Cinema de Berlín 2026, que se celebrarà del 12 al 22 de febrer.
Es tracta de la primera sèrie espanyola seleccionada pel festival com a part de la secció oficial en l'apartat Special Series, ja que fins ara les produccions serials estatals només s'havien exhibit en el mercat audiovisual Berlinale Series Market, han informat aquest dimecres les productores.
Pol Rodríguez n'és el creador i dirigeix els sis episodis, en codirecció amb Isaki Lacuesta en els dos primers, d'aquesta sèrie en versió original catalana produïda per Arcadia, que farà l'estrena mundial a Berlín, abans del seu debut a HBO Max a Espanya aquest any.
El repartiment està encapçalat per Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Noa Guillén, Alba Guilera, Mohamed Ben Moula, Noor-Ul-Huda i Marc Martínez i la sèrie està ambientada en un restaurant centenari del Raval de Barcelona.
La sèrie és una producció d'Arcadia, Eter i Supernova en coproducció amb 3Cat i la belga Umedia, la participació d'HBO Max, el suport de l'Icec i Crea, el finançament d'Europea Creativa Media i la col·laboració de Filmax.