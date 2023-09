Raquel Sánchez, Balcells i Erra assisteixen al minut de silenci a Montmeló (Barcelona)

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Montmeló (Barcelona) ha guardat aquest dilluns al migdia un minut de silenci per l'atropellament de tren la nit anterior en què van morir quatre joves en creuar les vies per un lloc no autoritzat per a vianants, amb assistència de la ministra de Transports, Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra, i el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells.

També hi ha assistit l'alcalde de Montmeló i el de la veïna Parets del Vallès, Pere Rodríguez i Francesc Juzgado; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i membres dels cossos d'emergències i seguretat que van treballar després de l'accident.

L'alcalde Pere Rodríguez ha donat les gràcies a les administracions per la seva assistència i la seva col·laboració: al Ministeri, al Govern i el seu president, Pere Aragonès (que li va telefonar diumenge a la nit), la Delegació del Govern central, els alcaldes que es van interessar en l'accident (ha esmentat el de Parets), a més de Mossos, Policia Local, cossos d'emergències, Protecció Civil i els seus propis regidors.