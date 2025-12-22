Publicat 22/12/2025 10:38

Raphael i Mika s'incorporen al cartell del festival Les Nits de Barcelona

El Festival Les Nits Occident, que se celebrarà al juliol als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporat al seu cartell Raphael i Mika, informa aquest dilluns la promotora Grup Clipper's en un comunicat.

Mika actuarà el 2 de juliol i Raphael presentant el seu espectacle 'Raphaelísimo' ho farà el 9 de juliol, i les entrades per a tots dos concerts ja es troben a la venda.

S'han incorporat a un cartell liderat per Sting, Diana Krall, Taburete, Las Migas, Rosario, Vanesa Martín i Judit Neddermann, entre d'altres.

