Raphael i Mika s'incorporen al cartell del festival Les Nits de Barcelona

Francisco J. Olmo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El Festival Les Nits Occident, que se celebrarà al juliol als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona, ha incorporat al seu cartell Raphael i Mika, informa aquest dilluns la promotora Grup Clipper's en un comunicat.
Mika actuarà el 2 de juliol i Raphael presentant el seu espectacle 'Raphaelísimo' ho farà el 9 de juliol, i les entrades per a tots dos concerts ja es troben a la venda.
S'han incorporat a un cartell liderat per Sting, Diana Krall, Taburete, Las Migas, Rosario, Vanesa Martín i Judit Neddermann, entre d'altres.