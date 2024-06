El raper Morad rep el tercer grau per unanimitat de la junta de tractament de Brians 2

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El raper Morad va rebre el 23 de maig el tercer grau per unanimitat de la junta de tractament del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), després d'ingressar "voluntàriament" el 8 d'abril per complir una condemna de sis mesos per conduir sense carnet.

Fonts penitenciàries han explicat aquest dilluns a Europa Press que el termini màxim per classificar un intern preventiu és de dos mesos, i en el seu cas s'ha fet en un mes i mig.

A hores d'ara, Morad continua a Brians 2 en espera de ser derivat a un centre obert, i mentre espera "només" sortirà els caps de setmana --aquest últim va ser el primer que va sortir del centre--.

Un cop ingressi al Centre Obert de Barcelona es farà una proposta d'horari d'entrada i sortida en funció de la seva situació laboral.

Al febrer, Morad va acceptar una pena de dos anys de presó per atemptar contra agents de la policia local de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) quan el van instar a deixar de gravar un videoclip al carrer per no tenir permís, i en aquesta causa el fiscal va estar a favor de suspendre l'ingrés a presó perquè la pena no superava els dos anys.