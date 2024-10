Ramon Mirabet, nova incorporació del Festival Strenes 2025 de Girona

GIRONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantant Ramon Mirabet presentarà al març el seu nou disc en el Festival Strenes de Girona, en el segon avançament del cartell del festival després de l'anunci de la doble actuació d'Els Catarres el 4 de maig a les escales de la catedral.

Mirabet publicarà el seu cinquè disc al gener, que inclourà cançons cantades en català, castellà i anglès, i el concert de l'Strenes serà el 28 de març a l'Auditori de Girona, ha informat el festival aquest dimecres en un comunicat.

El cantant de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que fa dos anys que no publica cap àlbum, ha fet una llarga gira per Europa i per Amèrica, amb dates a Los Angeles, San Francisco, Puerto Rico i Mèxic.