Ramon Farré, nou president de la Federació Catalana de Voluntariat Social

LLEIDA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'assemblea general d'entitats de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) ha elegit Ramon Farré com a nou president per als pròxims 4 anys, informa aquest dimecres en un comunicat.
Farré (Lleida, 1954), fins ara coordinador de la FCVS a Lleida, substitueix Ramon Nicolau, que ha estat al capdavant de la federació els últims 4 anys i busca un mandat de continuïtat de les presidències anteriors i continuar ampliant els serveis al voluntariat i les entitats.
"Val la pena fer el que fem i ho hem de fer conjuntament amb les entitats perquè és una tasca col·lectiva", ha dit Farré, que encara la nova etapa mirant de reforçar el paper dels voluntaris.