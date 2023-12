Ramón de Cangas analitza en un llibre el vincle nutrició-salut mental, inclosa la depressió

Prioritza el valor de cada aliment per si mateix, com una taronja, també en suc

El dietista-nutricionista Ramón de Cangas publicarà el 25 de gener 'Menja i sigues feliç. Nutrició i Salut Mental' (Oberon), on analitza el vincle entre nutrició i salut mental, inclosos l'estat d'ànim, l'ansietat, l'estrès i fins i tot la depressió, com ha explicat a Europa Press.

Afirma que "hi ha molts eixos corporals que estan connectats entre si i que es troben molt finament regulats", per la qual cosa algunes alteracions perllongades (inclosa la manera de menjar) poden trencar aquest equilibri amb problemes metabòlics, hormonals i de salut mental.

Per exemple, explica didàcticament la connexió intestí-cervell-microbiota, per entendre "per què cada vegada hi ha més trastorns" relacionats amb la salut mental i la gastrointestinal; la possible relació vitamina D-depressió; la connexió múscul-cervell: perdre massa muscular i la inactivitat afecten a la producció de miocines i comprometen el cervell, augmentant el risc de depressió; i raona si hi ha vincle entre excés de greix i salut mental.

Per tot això, la nutrició influeix en problemes de salut mental com la depressió i l'ansietat, "i l'evidència que ho demostra és forta", encara que també influeixen positivament una bona nutrició i altres costums, com l'activitat i l'exercici, perquè afavoreixen alliberar molècules amb efectes concrets.

"PSIQUIATRIA NUTRICIONAL"

Com que cada vegada hi ha més evidència de l'impacte d'altres aspectes en patologies com la depressió, De Cangas proposa que els equips multidisciplinaris que tractin aquesta patologia incorporin dietistes-nutricionistes (psiquiatria nutricional) i graduats en Activitat Física i Esport.

Augura que en el futur es tendirà a menys fàrmacs, a pautar dietes, suplements i entrenaments que siguin específics, a més de suport psicològic i hàbits saludables: "Tot això faria possible una sanitat més sostenible (molt menys despesa), es previndrien efectes secundaris i també altres patologies".

MATRIU ALIMENTÀRIA

De Cangas també cita el concepte que va protagonitzar el seu llibre anterior, 'La matriu alimentària' (Oberon, 2023), que al·ludia a la necessitat de valorar més un aliment complet per si mateix que establir una llarga llista de nutrients aïllats que cerquem en diferents aliments.

Posa com a exemple la importància de menjar una peça de fruita, com una taronja: tota ella es compon d'una combinació ben integrada de nutrients i substàncies bioactives que fan positiva la matriu alimentària d'aquesta fruita, i per això convé menjar-la en comptes de cercar els seus mateixos nutrients per separat, en diversos aliments.

De la mateixa manera, De Cangas adverteix de no anar a l'extrem i pensar que la taronja només es pot menjar, perquè llavors "es creen mites, com que el suc de taronja és dolent", mentre que pot ser perfectament una de les cinc racions de fruita diàries recomanables.

Amb aquest mateix exemple, afegeix que un suc diari és molt bo i a més "afavoreix l'adhesió" a aquest tipus de dieta, és a dir, que és estimulant seguir aquesta dieta si una de les cinc racions té forma de suc, diferent a les restants racions, sòlides.

NUTRICIÓ I EVOLUCIÓ HUMANA

El seu nou llibre també aborda el vincle nutrició-evolució: tenir una visió evolutiva de l'ésser humà demostra per què és important consumir matrius alimentàries completes (aliments no gaire processats): "D'aquesta forma estem ingerint una combinació de nutrients i substàncies bioactives a les quals el nostre organisme està adaptat".

Per això desaconsella els ultraprocessats: "Mengem d'una forma a la qual no estem adaptats evolutivament, i això té conseqüències", encara que De Cangas és partidari de saber fer excepcions en la dieta en dies especials, en comptes d'obsessionar-se amb prohibicions.