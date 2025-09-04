Ramon Besa, guardonat amb el Premi Ofici de Periodista 2025 pel seu rigor

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha decidit per unanimitat atorgar el Premi Ofici Periodista 2025 al periodista Ramon Besa pel seu compromís amb el periodisme rigorós i independent.
En un comunicat aquest dijous, el Col·legi ha destacat la trajectòria de Besa, "marcada pel rigor, la passió i la defensa d'un periodisme lliure i compromès amb els valors ètics de la professió".
Han definit al premiat, actual redactor de 'El País' a Barcelona, com un referent del periodisme català, i han posat en valor "una trajectòria dedicada principalment a l'àmbit esportiu, però que transcendeix les redaccions i les aules".
Besa també és col·laborador de 'Cadena Ser' i 'Catalunya Ràdio' i fa classes de màster de periodisme esportiu en la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, i a la Universitat de Vic, i també va treballar en el diari 'Avui' i en 'El 9 Nou'.
El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha destacat que Besa és "una de les veus més respectades del periodisme" català, i la junta del col·legi professional també ho ha descrit com un mestre per a les noves generacions de periodistes.
L'acte de lliurament del premi serà el 20 d'octubre a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya.