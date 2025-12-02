La Rambla Vila del Llibre de Barcelona homenatjarà Ventura Pons, Lluís Permanyer i Pasolini

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El festival La Rambla Vila del Llibre de Barcelona, organitzat per Amics de la Rambla i Vitalibris, homenatjarà del 12 al 13 de desembre el cineasta Ventura Pons, el periodista Lluís Permanyer i l'escriptor i director Pier Paolo Pasolini.
Aquesta nova edició del festival, la quarta des que va néixer el 2022, tornarà a ser una "oportunitat per tornar al passeig més emblemàtic de la ciutat de la mà dels llibres" i conèixer la seva història, informen els organitzadors aquest dimarts en un comunicat.
A més d'homenatges a personatges de les arts i la literatura, hi haurà taules rodones sobre la Barcelona de fa 100 anys, sobre el pistolerisme i sobre la premsa satírica, a més de diverses rutes literàries i un mercat editorial al passatge Bacardí.