Ralph Fiennes protagonitza 'The return': "La guerra és la gran obscenitat de l'ésser humà"

Uberto Pasolini diu que li agradaria que Putin la mirés i es preguntés "per què" envia soldats al front

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

L'actor britànic Ralph Fiennes protagonitza 'The return', una revisió de 'L'odissea' dirigida per Uberto Pasolini, en què s'aborda la guerra i les seves conseqüències, sobre la qual l'intèrpret ha assegurat: "La guerra és la gran obscenitat de l'ésser humà".

En una trobada amb els mitjans al seu pas pel Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest i preguntat per si una pel·lícula com 'The return' pot ajudar en un moment en què hi torna a haver guerra a Europa, ha dit que qualsevol pel·lícula que pugui mostrar el desgast o l'horror de la guerra pot ser "útil".

No obstant això, ha afirmat que malauradament hi ha hagut grans films antibèl·lics meravellosos en el passat però l'ésser humà continua anant "a la guerra com a espècie".

'The return', una revisió de 'L'odissea', narra el retorn d'un Ulisses irrecognoscible a Ítaca després de la guerra de Troia i es troba una illa totalment canviada i s'haurà d'enfrontar al seu passat per salvar la seva família i recuperar l'amor perdut en una film amb Juliette Binoche i Ángela Molina en el repartiment.

El director ha dit que li encantaria compartir la pel·lícula amb el dirigent rus Vladímir Putin i es preguntés "per què" envia soldats al front i que, malgrat només pensi en Rússia, es posi a la pell de les mares russes que estan rebent taüts de soldats.

Ha recordat que després d'anys i dècades de pau relativa, a excepció dels Balcans, la guerra ha tornat a sòl europeu, però ha assenyalat que una pel·lícula "ha de preguntar, no donar respostes".

"CAMÍ EMOCIONAL"

Pasolini ha dit que a 'The return' han mirat de despullar la pel·lícula de la narració de tot el que fos innecessari i reflectir el "camí emocional" d'una família truncada per la guerra i que intenta reconnectar-se, per la qual cosa en molts moments parlen més els silencis i les mirades.

L'actriu Ángela Molina ha assegurat que la revisió que proposa Pasolini a 'The return' és "més existencial, més senzilla" i que mostra el retorn a través de la mirada i la solitud d'Ulisses.

Fiennes, qui ha coincidit amb el director que el paper li ha arribat a l'edat justa, ha afegit que si un ésser humà torna de la guerra després de 20 anys és una persona "ferida emocionalment", desorientada i que no vol parlar, per la qual cosa amb el rostre ho ha de dir tot a l'espectador.

Sobre el paper de Juliette Binoche com a Penèlope, Pasolini ha dit que a 'L'odissea' es pot llegir el personatge com una víctima de les circumstàncies, però també com una dona "molt forta" però confosa.

Per això, el director italià ha dit que necessitava una actriu d'"enorme talent" per dotar de complexitat el personatge.

Ralph Fiennes ha rebut en aquesta edició del BCN Film Fest el Premi d'Honor del festival en reconeixement a la seva trajectòria, marcada per pel·lícules com 'La llista de Schindler', 'El pacient anglès', les sagues de James Bond i Harry Potter i la recent 'Cónclave'.