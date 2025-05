Ralph Fiennes, després de protagonitzar 'Cónclave': "Estic interessat a saber què passarà"

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -

L'actor anglès Ralph Fiennes, que va protagonitzar el thriller 'Cónclave' sobre l'elecció d'un papa, ha assegurat aquest divendres: "Estic molt interessat a saber què passarà".

En una trobada amb els mitjans durant el seu pas pel Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest, ha dit que com que va viure aquell món al seu cap quan va rodar la pel·lícula fa dos anys ara veu la situació "molt interessant".

Ha dit que després d'interpretar el paper del cardenal que organitza el conclave en la pel·lícula d'Edward Berger, per la qual va estar nominat a l'Oscar, quan veu les imatges dels cardenals se li fa estrany i pensa: "Per què no soc allà?", ha fet broma.