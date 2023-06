El +RAIN Film Fest de la UPF premia tres pel·lícules generades amb IA

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Campus Poblenou de la Universitat Pomepu Fabra (UPF) ha acollit el +RAIN Film Fest, el primer festival europeu de cinema creat amb intel·ligència artificial (IA) que ha premiat tres pel·lícules amb imatges generades amb aquesta tecnologia.

La universitat va esdevenir dimecres un "centre d'experimentació i de reflexió sobre les possibilitats i reptes de la IA en el món de la creació cinematogràfica", ha explicat la universitat en un comunicat d'aquest dijous, en el qual ha afirmat que hi va haver debats i experimentació sobre les possibilitats i les implicacions de la IA.

El guardó a la millor pel·lícula va ser per a 'Of youth' de Fran Gras (Espanya), que planteja una reflexió sobre com la societat actual valora especialment els joves i "margina les persones grans", i moltes de les imatges, generades amb IA, mostren éssers amb forma reptiliana i estètica retro.

El Premi especial del jurat va ser per a 'Kiss/Crash' d'Adam Cole (Regne Unit), basada en un joc d'imatges creades amb IA que evoquen les similituds entre la col·lisió entre dos vehicles i la col·lisió entre dues persones en trobades amoroses o sexuals.

La menció especial del festival va ser per a 'Algorithms if beauty' de Miléna Tribier (Bèlgica), que reflexiona sobre els paral·lelismes entre les flors reals, la seva representació material a través de treballs manuals i les flors virtuals creades amb IA.